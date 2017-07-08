 Kameni’nin isyanı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’nin isyanı

    Kameni’nin isyanı

    F.Bahçe’nin yeni kalecisi, “İyi bir sezonun ardından beni gönderdiler. Hiç bilmediğim bir ülkeye transfer oldum” diyerek Malaga’ya veryansın etti

    Fenerbahçe'nin Malaga'dan yeni transferi Carlos , Ispanya'dan ayrılık süreci ile ilgili konuştu ve isyan etti.

    İspanyol basınına konuşan 33 yaşındaki file bekçisi, kovulurcasına gönderildiğini ima ederken, "Geçen sezon 4 yıllık sözleşme imzaladım. Malaga'da emekli olurum diye düşünürken, iyi de bir sezon geçirmişken bir anda bana planlarında olmadığımı ve ayrılmam gerektiğini söylediler" dedi.

    Kameni, hiç bilmediği çok farklı bir ülkeye transfer olduğunu sözlerine eklerken, "Nasıl adapte olacağımı göreceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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