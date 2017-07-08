Kameni’nin isyanı
F.Bahçe’nin yeni kalecisi, “İyi bir sezonun ardından beni gönderdiler. Hiç bilmediğim bir ülkeye transfer oldum” diyerek Malaga’ya veryansın etti
İspanyol basınına konuşan 33 yaşındaki file bekçisi, kovulurcasına gönderildiğini ima ederken, "Geçen sezon 4 yıllık sözleşme imzaladım. Malaga'da emekli olurum diye düşünürken, iyi de bir sezon geçirmişken bir anda bana planlarında olmadığımı ve ayrılmam gerektiğini söylediler" dedi.
Kameni, hiç bilmediği çok farklı bir ülkeye transfer olduğunu sözlerine eklerken, "Nasıl adapte olacağımı göreceğiz" ifadesini kullandı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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