 Kalinic uzattı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kalinic uzattı

    Kalinic uzattı
    F.Bahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, "Bu sözleşmenin Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi. Fenerbahçe, Datome'nin de sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalinic uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.