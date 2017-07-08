Kalinic uzattı

F.Bahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, "Bu sözleşmenin Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi. Fenerbahçe, Datome'nin de sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.