Juventus Bükreş ile 18.00’de hazırlık maçı
İkinci kamp salı günü Lozan'da
Rumen ekibi Juventus Bükreş ile oynanacak maçının ardından İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 11 Temmuz Salı günü ise İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Sarılacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak. Kanarya, 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Monaco takımlarıyla karşılaşacak. Kanarya, sezonun ilk resmi maçını 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda yapacak.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Juventus Bükreş ile 18.00’de hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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