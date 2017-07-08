Juventus Bükreş ile 18.00’de hazırlık maçı

Topuk Yaylası kampını bugün sonlandıracak olan sarı-lacivertli takım, akşam saat 18.00'de ise Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak. Düzce Stadı'ndaki mücadelede yeni transferler Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar da ilk kez forma giyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman, dört yıl sonra takımın başında sahaya çıkacak.



İkinci kamp salı günü Lozan'da

Rumen ekibi Juventus Bükreş ile oynanacak maçının ardından İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 11 Temmuz Salı günü ise İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Sarılacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak. Kanarya, 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Monaco takımlarıyla karşılaşacak. Kanarya, sezonun ilk resmi maçını 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda yapacak.