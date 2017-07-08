Göz kamaştırıcı
F.Bahçe’nin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Yeni formalar, Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici’nin modellik yaptığı göz kamaştırıcı bir organizasyonla tanıtıldı.
'F.BAHÇE'NİN ADI HER YERDE BÜYÜK'
Forma tanıtımında konuşan Dirar, F.Bahçe'nin her zaman saygıyı hak eden büyük bir kulüp olduğunu dile getirdi. Faslı futbolcu, "Fenerbahçe'nin forması ne olursa olsun, adının olduğu her yerde büyüktür. Bu nedenle Fenerbahçe'ye herkes saygı duymalıdır" dedi.
MODELLERE TAŞ ÇIKARDILAR
Birçok TV kanalının canlı yayınladığı forma tanıtımı büyük ilgi gördü. Mehmet Ekici çubuklu, Valbuena yeşil, Dirar ise sarı formayı giydi. Ekici, taraftarı yeni sezonda sırtlarında bu formalarla tribünde görmek istediklerini söyledi. Valbuena en çok kendi üzerindeki yeşil formayı beğendi. Dirar ise yeni formaların Fenerbahçe'ye uğur getireceğini ifade etti.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
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bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Toplam 31
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1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Göz kamaştırıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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