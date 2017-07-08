 Göz kamaştırıcı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Göz kamaştırıcı

    Göz kamaştırıcı

    F.Bahçe’nin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Yeni formalar, , Dirar ve ’nin modellik yaptığı göz kamaştırıcı bir organizasyonla tanıtıldı.

    Fenerbahçe'nin merakla beklenen yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı. İlk önce resmi siteden taraftarın beğenisine sunulan üç tip forma, ardından Topuk Yaylası kampında yeni transferler Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici tarafından tanıtıldı. Üç yıldız, 'Farkını Ortaya Koy' sloganıyla görücüye çıkan formalar için gerçekleştirilen organizasyonda boy gösterdi. Bugün Fenerium mağazaları ve www.fenerium. com.tr internet sitesinden satışa sunulacak formaların fiyatları; yetişkin modeli 169 TL, genç modeli 129 TL, çocuk modeli ise 119 TL olarak açıklandı.

    'F.BAHÇE'NİN ADI HER YERDE BÜYÜK'
    Forma tanıtımında konuşan Dirar, F.Bahçe'nin her zaman saygıyı hak eden büyük bir kulüp olduğunu dile getirdi. Faslı futbolcu, "Fenerbahçe'nin forması ne olursa olsun, adının olduğu her yerde büyüktür. Bu nedenle Fenerbahçe'ye herkes saygı duymalıdır" dedi.

    MODELLERE TAŞ ÇIKARDILAR
    Birçok TV kanalının canlı yayınladığı forma tanıtımı büyük ilgi gördü. çubuklu, yeşil, Dirar ise sarı formayı giydi. Ekici, taraftarı yeni sezonda sırtlarında bu formalarla tribünde görmek istediklerini söyledi. Valbuena en çok kendi üzerindeki yeşil formayı beğendi. Dirar ise yeni formaların Fenerbahçe'ye uğur getireceğini ifade etti.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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