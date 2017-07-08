Forvet transferi Kjaer'e bağlı!
Futbolcu transfer edebilmek için mevcut kadrodan birini satmak zorunda olan Fenerbahçe, Kjaer kanadındaki gelişmeleri bekliyor.
İtalya'nın Milan kulübü ile pazarlık halinde olan sarı lacivertliler, Danimarka'yı oyuncu için rakamın artırılmasını bekliyor. Mevcut kadroda değer bulan isimlerden olan Kjaer'i elden çıkararak iyi bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe, Milan'dan henüz istediği rakamı alamadı. Kjaer'e karşılık 15 milyon Euro isteyen sarı lacivertli yönetim sabırlı davranarak karşı tarafın ik etapta önerdiği 10 milyon Euro ve daha sonra yükseldiği 12 milyon Euro'yu da düşük bulduğu ve bu rakamın artırılması konusunda ısrarcı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:57
-
10’un adı UEFA’da yok
Toplam 14
Yorum
YÜREKTEN BİR GS LI SENİN GS LI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM. GS LI İSEN SANA KÖTÜ SÖZ YAZMAK İÇİMDEN GELMEZ..SADECE ZAVALLI BİLE OLAMAYAN SAHSİYETİ SANA İADE EDERİM.
-
Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 23
Yorum
Sosaaa Yetenekli ama gafa yok.
-
Elde var iki
Toplam 10
Yorum
Kamil Bu adam hiçbir yerde tutturamadı TS, FB sürekli topla oynayan, disiplinsiz hareketleri olan, sürekli yere düşen ve 30 yaşında
Forvet transferi Kjaer'e bağlı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.