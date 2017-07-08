İtalya'nın Milan kulübü ile pazarlık halinde olan sarı lacivertliler, Danimarka'yı oyuncu için rakamın artırılmasını bekliyor. Mevcut kadroda değer bulan isimlerden olan Kjaer'i elden çıkararak iyi bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe, Milan'dan henüz istediği rakamı alamadı. Kjaer'e karşılık 15 milyon Euro isteyen sarı lacivertli yönetim sabırlı davranarak karşı tarafın ik etapta önerdiği 10 milyon Euro ve daha sonra yükseldiği 12 milyon Euro'yu da düşük bulduğu ve bu rakamın artırılması konusunda ısrarcı.