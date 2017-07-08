FFP, transfer politikasını değiştirdi
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son 2 yıldır UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulamaları nedeniyle transferde dikkatli davranmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı pahalı ve yıldız transferlerle dikkati çeken Fenerbahçe, son 2 sezondur transferde "kemer sıkma" politikasına gitti. Geride kalan sezon öncesi UEFA'yla 2020 yılına kadar FFP anlaşması yapan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için azami 10 milyon avro başa baş hesap açığı vermeyi taahhüt etti.
Bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmak için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, bu yüzden son 2 yıldır oldukça dikkatli bir politika izliyor. Teknik direktör Vitor Pereira döneminde 2015-2016 sezonunda yaptığı transferlerle ön plana çıkan sarı-lacivertliler, 40 milyon avro'nun üzerinde bonservis bedeli ödemişti. Bahsi geçen sezonun maliyeti ise son 2 yılda Fenerbahçe Kulübünün transferlerde zorlanmasına sebebiyet verdi. Sarı-lacivertliler, son iki sezonda ise sadece 3 futbolcuya bonservis bedeli ödedi ve kasasından yaklaşık 11,5 milyon avro çıkardı.
13 futbolcunun 10'u bedelsiz
Fenerbahçe, yeni transfer politikasıyla son iki yılda şu ana kadar yaptığı 13 transferin 10'u için bonservis bedeli ödemedi. Sarı-lacivertliler geride kalan sezonda 9 transfer yaparken, sadece Martin Skrtel için kasasından 6 milyon avro bonservis bedeli çıkardı. Bu sezon da aynı transfer politikasıyla devam eden sarı-lacivertliler, şu ana dek yaptığı 4 transferin 2'sine bonservis ücreti ödedi. Mathieu Valbuena'yı 1,5 milyon avro bedelle kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Fransız basınına yansıyan haberlere göre Nabil Dirar için ise kasasından 4,5 milyon avro çıkarmak zorunda kaldı.
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile Malaga'dan transfer edilen Carlos Kameni için ise herhangi bir bonservis ödemesi yapılmadı. Fenerbahçe, son 2 yılda Fabiano Ribeiro, Jeremain Lens, Moussa Sow, Oleksandr Karavaiev'i kiralık, Mehmet Ekici, Aatıf Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Kameni, Roman Neustaedter, Gregory van der Wiel'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.
Nani ve Emenike'den para kazanıldı
Fenerbahçe, son 2 yılda futbolcu satışından sadece Luis Nani ve Emmanuel Emenike'den para kazanabildi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon başında Nani'yi 8,5 milyon avroya İspanya'nın Valencia takımına sattı. Emenike'yi ise bu sezon başlamadan Yunan ekibi Olympiakos'a 2,5 milyon avroya gönderen sarı-lacivertliler, bu iki futbolcunun satışından 11 milyon avroyu kasasına koydu. Fenerbahçe, son iki yılda sözleşmeleri biten Caner Erkin, Gökhan Gönül, Michal Kadlec, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Raul Meireles, Bruna Alves, Samuel Holmen ve Diego Ribas'la sözleşme yenilemeyerek yollarını ayırdı.
Yeni transferler satışa bağlı
Fenerbahçe, özellikle yapmayı planladığı santrfor transferi için oyuncu satmanın planlarını yapıyor. FFP kuralları gereği sarı-lacivertli ekibin bir futbolcuyu bonservis bedeli ödeyerek alması için, kadrosundaki oyunculardan gelir elde etmesi gerekiyor. Kamp kadrosuna alınmayan Volkan Şen ve Gregory van der Wiel'in satışından kaynak elde etmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, özellikle Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ya da iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışını düşünüyor.
Son 10 yılın ortalaması 22,5 milyon avro
Fenerbahçe, son 10 yılda transferler için yaklaşık 225 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Bu süreçte, sadece 2014-2015'te tek transfer yapan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Diego Ribas'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Fenerbahçe, rekoru ise 2015-2016 sezonunda kırdı. Yapılan 12 transfer için yaklaşık 42 milyon avroyu kasasından çıkaran Fenerbahçe, bu sezondan sonra daha dikkatli adımlar atmak zorunda kaldı.
Son 10 sezonun transfer harcamalara
Fenerbahçe'nin son 10 sezonda yaptığı transferlerde ödediği yaklaşık bonservis bedelleri şöyle:
|Sezon
|Transferler
|Ödenen Bonservis Bedeli
|2008-2009
|Guiza, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Josico, Gökhan Emreciksin, Abdülkadir Kayalı
|22 milyon avro
|2009-2010
|Mehmet Topuz, Özer Hurmacı, Bekir İrtegün, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Gökhan Ünal
|30 milyon avro
|2010-2011
|Stoch, İlhan Eker, Caner Erkin, Issiar Dia, Niang, Yobo, Serkan Kırıntılı,
|20 milyon avro
|2011-2012
|Emenike, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Sezer Öztürk, Ziegler, Bienvenu, Yobo, Özgür Çek, Sow
|35 milyon avro
|2012-2013
|Kuyt, Salih Uçan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Egemen Korkmaz, Krasic, Yobo, Meireles, Emre Belözoğlu, Ziegler, Webo
|35 milyon avro
|2013-2014
|Alper Potuk, Holmen, Kadlec, Bruno Alves, Emenike
|30 milyon avro
|2014-2015
|Diego Ribas
|-
|2015-2016
|Kjaer, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, Ozan Tufan, Fernandao, Fabiano, Ba, Josef de Souza, Nani, Robin van Persie, Lazar Markovic
|42 milyon avro
|2016-2017
|Chahechouhe, Fabiano, Van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Moussa Sow, Karavaiev
|6 milyon avro
|2017-2018 (Devam ediyor)
|Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena
|5.5 milyon avro
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:24
-
Benfica’dan Sinan zammı
Toplam 15
Yorum
TAKİPÇİ SİNAN VE SINAYDER KALMALI TAKIMIN EN SKORER ADAMLARI TUDOR GİTMELİ VASIFSIZ GEÇİMSİZ ADAM YÖNETİM AĞIRLIĞINI KOYMALI TUDOR 4 HFTAYA KOVLUR
-
Lichtsteiner hamlesi
Toplam 6
Yorum
BU MU GS YI GENÇLEŞTİRMEK 33 YAŞINDAKİ LİCHTSTEİNER İ ALACAKTINIZ DA SANRİ REİS İ NİYE SATTINIZ BE GAFİLLER. GS YA YAKIŞMAYACAK BÖYLE BİR TRANSFER YAPILIR MI YA.
-
Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 18
Yorum
CANARİES OLCAY ŞAHANDAN KALAN MİNNET BORCUNU ÖDÜYOR MUARREM USTA. PTT 1.LİGDE ÇOK DAHA İYİLERİ VAR BUNDAN.
FFP, transfer politikasını değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.