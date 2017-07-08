 Fener’in gözbebeği Oğuz Kaan – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Fener’in gözbebeği

    Fener’in gözbebeği Oğuz Kaan
    Aykut Kocaman'ın gözü 1999 doğumlu Güçtekin'in üzerinde. Kocaman; sol bek, stoper ve ön liberoda da oynayabilen 18 yaşındaki oyuncunun üzerine titrerken, gelişimini yakından izliyor. Kaptanlardan Mehmet Topal da kendisi gibi ön libero ve stoperde de oynayabilen genç oyuncuya adeta yaşam koçluğu yapıyor.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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