Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı

Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Juventus Bükreş'e 3-2 yenilen sarı-lacivertli takım, müsabakanın ardından taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Futbolcular takım otobüsüne binmeden önce taraftarlarla fotoğraf çektirdi, formalarını imzaladı.

Daha sonra stattan ayrılan kafile, polis koruması eşliğinde TEM otoyoluna girerek İstanbul'a hareket etti.

Düzce'de kulüp tesislerinde 8 gün kamp yapan ekip, bu sürede sadece Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, burada 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı yapacak.

Sarı- lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak.