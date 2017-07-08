Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe Futbol Takımı, Romanya ekibi Juventus Bükreş'le yapılan hazırlık maçı sonrası İstanbul'a gitti.
Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Juventus Bükreş'e 3-2 yenilen sarı-lacivertli takım, müsabakanın ardından taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Futbolcular takım otobüsüne binmeden önce taraftarlarla fotoğraf çektirdi, formalarını imzaladı.
Daha sonra stattan ayrılan kafile, polis koruması eşliğinde TEM otoyoluna girerek İstanbul'a hareket etti.
Düzce'de kulüp tesislerinde 8 gün kamp yapan ekip, bu sürede sadece Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla hazırlık maçı yaptı.
Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, burada 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı yapacak.
Sarı- lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
acil bu takıma 1 cok iyi sol bek 2 cok iyi sag bek 3-en önemlisi 10 NUMARA VE 4- COK İYİ BİR GOLCÜ alınması gerekir yoksa işi çok zorligde
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 60
Yorum
kilser sneider o Adam gibi Adam ama senin Futboldan anlamayan Baskanin Sneidera sorursa öyle bir baskandami suc var diyelimki senin dedin gibi Ahmet Kışlalıbey yoksa sneijderinmi sucu? baskanin öyle seylere musade edmese hangi futbolcu dedin gibi Bir sey yapabilir?
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 9
Yorum
yav he he büyük takımlar küçük takımdan zaten oyuncu almaz
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