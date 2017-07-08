 F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor

    F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor

    Fenerbahçe'de yaşanan geri dönüşüm ile de devam edeceğe benziyor.

    Akut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra tekrar sarı-lacivertli takımın başına gelmesi Başkan 'ın kardeşi Ali Yıldırım'ın yeniden transferlerle birebir ilgilenmeye başlaması 'nun da geri dönmesi ihtimalini güçlendirdi. İki sene önce Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e giden Emre Belözoğlu geçen sezonun devre arasında da istenmiş ancak kulübü bırakmamıştı.

    TRANSFERE GÜMÜŞDAĞ ENGELİ
    Fenerbahçe kulübü tecrübeli futbolcuyu yeniden kadroya katmak istiyor. Emre Belözoğlu da bu duruma sıcak bakıyor ancak tek bir engel var Başakşehir Başkanı kaptanını bırakmak istemiyor. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin isteğine karşılık Gümüşdağ'ın "yerine oyuncu almadan veremem dediği" ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi ile yeni sezonda Belözoğlu'na son derece ihtiyaç duyduğunu belirttiği ifade edildi. ve Ali Yıldırım ısrarla Emre Belözoğlu'mu istedikleri belirtilirken Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girerek M.Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan tecrübeli futbolcuyu istemesi bekleniyor.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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