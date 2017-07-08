F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Fenerbahçe'de yaşanan geri dönüşüm Emre Belözoğlu ile de devam edeceğe benziyor.
Akut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra tekrar sarı-lacivertli takımın başına gelmesi Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'ın yeniden transferlerle birebir ilgilenmeye başlaması Emre Belözoğlu'nun da geri dönmesi ihtimalini güçlendirdi. İki sene önce Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e giden Emre Belözoğlu geçen sezonun devre arasında da istenmiş ancak kulübü bırakmamıştı.
TRANSFERE GÜMÜŞDAĞ ENGELİ
Fenerbahçe kulübü tecrübeli futbolcuyu yeniden kadroya katmak istiyor. Emre Belözoğlu da bu duruma sıcak bakıyor ancak tek bir engel var Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kaptanını bırakmak istemiyor. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin isteğine karşılık Gümüşdağ'ın "yerine oyuncu almadan veremem dediği" ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi ile yeni sezonda Belözoğlu'na son derece ihtiyaç duyduğunu belirttiği ifade edildi. Aykut Kocaman ve Ali Yıldırım ısrarla Emre Belözoğlu'mu istedikleri belirtilirken Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girerek M.Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan tecrübeli futbolcuyu istemesi bekleniyor.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:14
-
10’un adı UEFA’da yok
Toplam 14
Yorum
YÜREKTEN BİR GS LI SENİN GS LI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM. GS LI İSEN SANA KÖTÜ SÖZ YAZMAK İÇİMDEN GELMEZ..SADECE ZAVALLI BİLE OLAMAYAN SAHSİYETİ SANA İADE EDERİM.
-
Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 23
Yorum
Sosaaa Yetenekli ama gafa yok.
-
Elde var iki
Toplam 10
Yorum
Kamil Bu adam hiçbir yerde tutturamadı TS, FB sürekli topla oynayan, disiplinsiz hareketleri olan, sürekli yere düşen ve 30 yaşında
F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.