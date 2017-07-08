 F.Bahçe'den kadroya takviye – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'den kadroya takviye

    F.Bahçe'den kadroya takviye

    Fenerbahçe Doğuş, italyan basketçi Nicolo Melli'yi renklerine bağladı. Sarı lacivertlilier, İtalyan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Avrupa basketbolunun en önemli uzun forvet oyuncularından biri olarak kabul edilen İtalyan yıldız Nicolo Melli ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu Brose Bamberg'in İtalyan oyuncusu Nicolo Melli ile güçlendirdi.

    2.05 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

    Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan basketbolcuya Fenerbahçe Doğuş kariyerinde başarıları dilendi.

    Melli, geçen sezon Almanya Basketbol Ligi'nde 41 maçta 8.2 sayı, 4.9 ribaunt ve 1.9 assit ortalaması yakalarken, Euroleague'de ise 30 maçta 11.5 sayı, 7.4 ribaunt, 2.3 asist ortalaması ile mücadele etti.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:02
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