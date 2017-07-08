F.Bahçe, Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Volkan Şen ile yollarını resmen ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada Volkan Şen'in sarı lacivertli kulübe fesih bedeli olarak bir milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Şen ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yağılan açıklama şu şekilde;
Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:01
-
Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 44
Yorum
austin bi önceki yıl yattığı için geçen yıl zaten şans verildi.o yine yattı hiçbir katkısı olmadı e artık bu paralara 3 yılmı şans tanınır yeter..
-
Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 44
Yorum
austin o kadar gs ı seviyorki sneijder gitmek için 10 milyon para istemiş.ya çıksın bi kulüpte şu paralara sneijdere talip olsun bi görelim yaa..
-
Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 44
Yorum
barbosa Sayın Başkan, Trabzonspor ile dostluklarının bittiğini söylüyor.Ağzından çıkanı kulağın duyuyormu senin.Rize ili adına ahkam kesemezsin sen
F.Bahçe, Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.