 F.Bahçe, Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe, 'in sözleşmesini feshetti

    F.Bahçe, Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti

    Fenerbahçe, ile yollarını resmen ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada Volkan Şen'in sarı lacivertli kulübe fesih bedeli olarak bir milyon euro ödeyeceği belirtildi.

    Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük koltuğuna gelmesiyle takımda görmek istemediği futbolcularla tek tek yollar ayrılıyor. Emenike'yi Olmypiakos'a gönderen sarı lacivertli ekip, Kocaman'ın kampa davet etmediği 'le de yolları ayırdı. Kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Volkan Şen, sarı-lacivertli kulübe fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek.

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Şen ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yağılan açıklama şu şekilde;

    Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:01
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