F.Bahçe, UEFA listesini belirledi

F.Bahçe, Avrupa Ligi için UEFA'ya bildireceği 22 futbolcunun ismini belirledi.

Listede şu isimlerin yer alacağı öğrenildi: Volkan Demirel, Kameni, Ertuğrul, Kjaer, Skrtel, Neustadter, Yiğithan, Hasan Ali, İsmail, Şener, Topal, Ozan, Josef, Stoch, Alper, Mehmet Ekici, Valbuena, Salih, Aatıf, Dirar, Van Persie ve yeni alınacak forvet. 21 Temmuz'a kadar yeni futbolcu satışı yapılamazsa, Dirar ve yeni alınacak forvet UEFA listesinde yer alamayacak.