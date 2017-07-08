Elde var iki

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Aykut Kocaman’ın kadro dışı bırakıp kamp kadrosuna almadığı mili yıldızın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Volkan Şen, istediği takıma bedelsiz gidebilir.
Dün kulüp yöneticileriyle bir araya gelen milli futbolcunun sözleşmesi, alacaklarına karşılık iki taraflı olarak feshedildi. Böylece serbest kalan 30 yaşındaki futbolcu, istediği kulübe bedelsiz bir şekilde imza atabilir.
SIRADA WİEL VAR
Fenerbahçe'ye 2015 yılında 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen Volkan Şen, sarı-lacivertli formayla çıktığı 76 resmi karşılaşmada 8 gol atıp, 13 asist yaptı. Sarılacivertli ekipte attığından çok kaçırdığı gollerle hafızalara kazınan tecrübeli futbolcu, zaman zaman da disiplinsiz hareketleriyle de gündeme gelmişti.
Şimdi sırada Van der Wiel var. Kadro dışı kalan ve İstanbul'da takımdan ayrı çalışan Hollandalı futbolcu için gelen teklifler değerlendiriliyor.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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