 Elde var iki – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Elde var iki

    Elde var iki

    Aykut Kocaman’ın kadro dışı bırakıp kamp kadrosuna almadığı mili yıldızın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. , istediği takıma bedelsiz gidebilir.

    F.Bahçe, Aykut Kocaman'ın takımda istemediği futbolcularla tek tek yolları ayırıyor. Emenike'yi bonservisinden 2.5 milyon euro kazanarak Olympiakos'a gönderen sarı-lacivertli takım, Kocaman'ın kampa davet etmediği Volkan Şen'le de yolları ayırdı.

    Dün kulüp yöneticileriyle bir araya gelen milli futbolcunun sözleşmesi, alacaklarına karşılık iki taraflı olarak feshedildi. Böylece serbest kalan 30 yaşındaki futbolcu, istediği kulübe bedelsiz bir şekilde imza atabilir.

    SIRADA WİEL VAR
    Fenerbahçe'ye 2015 yılında 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen , sarı-lacivertli formayla çıktığı 76 resmi karşılaşmada 8 gol atıp, 13 asist yaptı. Sarılacivertli ekipte attığından çok kaçırdığı gollerle hafızalara kazınan tecrübeli futbolcu, zaman zaman da disiplinsiz hareketleriyle de gündeme gelmişti.

    Şimdi sırada Van der Wiel var. Kadro dışı kalan ve İstanbul'da takımdan ayrı çalışan Hollandalı futbolcu için gelen teklifler değerlendiriliyor.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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