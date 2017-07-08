 Çalışın çocuklar – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çalışın çocuklar

    Çalışın çocuklar

    Kocaman, geçen sezonun eleştirilen isimleri Ozan, Salih ve Alper’i kenara çekip nasihat etti: Sizlere güvendiğim için buradasınız. Çok çalışıp kendinizi gösterin

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Ozan Tufan, Salih Uçan ve Alper Potuk'la dün bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaman, performansları nedeniyle eleştiriden kurtulamayan, zaman zaman da taraftarla ters düşen üç oyuncuya da nasihatte bulundu. "Sizlere güvendiğim için buradasınız" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, şu konuşmayı yaptı: "Biraz empati yapın, dönüp kendinize bakın. Göreceksiniz ki eleştiriler haklı. Bundan sonra size düşen çok çalışmak, her geçen gün üzerine koyarak kendinizi Fenerbahçe taraftarına yeniden sevdirmek olmalı. Bunun için en büyük yardımcınız ben olacağım. Güvenleri boşa çıkarmayın. Beni de mahcup etmeyin."
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalışın çocuklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.