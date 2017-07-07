 Volkan Şen, Ada’da külüp bakıyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Ada’da külüp bakıyor

    Volkan Şen, Ada’da külüp bakıyor
    F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yurt dışında kulüp arayışlarını sürdürüyor. Futbol hayatına İngiltere'de devam etmek isteyen milli futbolcunun, yurt içinden gelen tüm teklifleri geri çevirdiği belirtiliyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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