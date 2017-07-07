Volkan: Muslera'nın yeri başka!
Toplu imza töreninde konuşan F.Bahçe’nin kaptanı, “Muslera ile dışarıda yemek ortamlarında buluşmuşluğumuz oldu. O Galatasaray camiasında sevdiğim saygı duyduğum ender insanlardan bir tanesi” dedi.
İSTEDİĞİ SÜRECE KALIR
Başarılı kaleci, Galatasaraylı meslektaşı Fernandao Muslera ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Muslera ile dışarıda yemek ortamlarında buluşmuşluğumuz oldu. Galatasaray camiasında sevdiğim, saygı duyduğum ender insanlardan bir tanesi" şeklinde yanıt verdi. İmza törenine katılan asbaşkanlardan Ali Yıldırım, Volkan Demirel'e takımda kaldığı için teşekkür ettiklerini belirtirken, "Zaten başka bir seçeneği de yoktu. Sözleşme süresine gelirsek; Volkan istediği müddetçe Fenerbahçe'de kalacaktır" şeklinde konuştu.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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