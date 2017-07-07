 Volkan: Muslera'nın yeri başka! – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Volkan: Muslera'nın yeri başka!

    Volkan: Muslera'nın yeri başka!

    Toplu imza töreninde konuşan F.Bahçe’nin kaptanı, “Muslera ile dışarıda yemek ortamlarında buluşmuşluğumuz oldu. O Galatasaray camiasında sevdiğim saygı duyduğum ender insanlardan bir tanesi” dedi.

    Fenerbahçe, yeni transferler ve ile kontratları uzatılan kaptan Volkan Demirel ile Hasan Ali'ye Topuk Yaylası'nda toplu imza töreni düzenledi. Futbolcular daha sonra basının sorularını yanıtladı. Kaptan Volkan'ın yaptığı açıklamalar ise hayli ilgi çekiciydi. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan Volkan, "Müjdat (Yetkiner) ağabeyde rekor, ben de 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum. 15 yıldır hizmet ettiğimi, nasıl bir F.Bahçeli olduğumu herkes biliyor. Bedenim, vücudum, aklım her zaman F.Bahçe'dir" dedi.

    İSTEDİĞİ SÜRECE KALIR
    Başarılı kaleci, Galatasaraylı meslektaşı Fernandao Muslera ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Muslera ile dışarıda yemek ortamlarında buluşmuşluğumuz oldu. Galatasaray camiasında sevdiğim, saygı duyduğum ender insanlardan bir tanesi" şeklinde yanıt verdi. İmza törenine katılan asbaşkanlardan Ali Yıldırım, Volkan Demirel'e takımda kaldığı için teşekkür ettiklerini belirtirken, "Zaten başka bir seçeneği de yoktu. Sözleşme süresine gelirsek; Volkan istediği müddetçe Fenerbahçe'de kalacaktır" şeklinde konuştu.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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