 ''Volkan beni çok sıcak karşıladı'' – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ''Volkan beni çok sıcak karşıladı''

    ''Volkan beni çok sıcak karşıladı''

    F.Bahçe'nin imza şovunda basının karşısına son geçen isimlerden biri de Carlos 'ydi.

    3 yıllık sözleşmeye imza atan Kamerunlu kaleci, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini, sarı-lacivertli takımla kupalar kazanmak istediğini söyledi.

    KOLLARINI AÇTILAR
    , takımda birçok efsane ismin olduğunu, Volkan Demirel'le aynı soyunma odasını paylaşmanın ise kendisi için büyük gurur olduğunu anlatırken, "Burada sıcak karşılandım. Mehmet Topal ve Volkan Demirel'e ise çok teşekkür ediyorum. Beni kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar. Volkan'la rekabetim bizi başarıya taşıyacaktır" dedi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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