''Volkan beni çok sıcak karşıladı''
F.Bahçe'nin imza şovunda basının karşısına son geçen isimlerden biri de Carlos Kameni'ydi.
KOLLARINI AÇTILAR
Kameni , takımda birçok efsane ismin olduğunu, Volkan Demirel'le aynı soyunma odasını paylaşmanın ise kendisi için büyük gurur olduğunu anlatırken, "Burada sıcak karşılandım. Mehmet Topal ve Volkan Demirel'e ise çok teşekkür ediyorum. Beni kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar. Volkan'la rekabetim bizi başarıya taşıyacaktır" dedi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
''Volkan beni çok sıcak karşıladı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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