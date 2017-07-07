''Volkan beni çok sıcak karşıladı''

3 yıllık sözleşmeye imza atan Kamerunlu kaleci, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini, sarı-lacivertli takımla kupalar kazanmak istediğini söyledi.takımda birçok efsane ismin olduğunu,'le aynı soyunma odasını paylaşmanın ise kendisi için büyük gurur olduğunu anlatırken, "Burada sıcak karşılandım.Beni kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar. Volkan'la rekabetim bizi başarıya taşıyacaktır" dedi.