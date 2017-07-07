 Sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Sözleşmesi feshedildi!

    Sözleşmesi feshedildi!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcu 'in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

    Daha önce Emmanuel Emenike'yi Yunan takımı Olympiakos'a satan Fenerbahçe'de bugün diğer bir kadro dışı bırakılan isim 'le yollar ayrıldı.

    Bir süredir Emenike ve van der Wiel ile birlikte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve geçtiğimiz günlerde tesislere giderek eşyalarını toplayan Volkan Şen bugün kulüp yetkilileriyle bir araya geldi.

    Toplantıda anlaşmaya varılması sonrası alacaklarına karşılık Volkan Şen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:11
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