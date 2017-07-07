Sözleşmesi feshedildi!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcu Volkan Şen'in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Bir süredir Emenike ve van der Wiel ile birlikte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve geçtiğimiz günlerde tesislere giderek eşyalarını toplayan Volkan Şen bugün kulüp yetkilileriyle bir araya geldi.
Toplantıda anlaşmaya varılması sonrası alacaklarına karşılık Volkan Şen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:11
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
Tsli. Hikmet K.tapelerde ismi var. FB nin gönderiği 500 bin usd. Alanzinyo o gölü atmasaydı geri iade edilmezdi.Kalkavan rizeli değil kesin FB li.
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 26
Yorum
öğretici pepe kim ?
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
reis hayal dünyasından çık başkan rize küme düştü sizin başarısızlığınız trabzonspora çamur atacak adamın aklını alırlar
Sözleşmesi feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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