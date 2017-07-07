 Kjaer ve Skrtel kampta – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ve kampta

    <a href="/index/kjaer?id=21e01e6a-435c-4259-b51a-0ae9c2eb0714" class="" rel="tag">Kjaer</a> ve <a href="/index/skrtel?id=11ce09ee-688e-4eb4-bcc1-fbda6e0bc456" class="" rel="tag">Skrtel</a> kampta

    İzinleri sona eren ile kampa dahil oldu.

    Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan iki oyuncu, daha sonra takımdan ayrılarak kendileri için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

    Nabil Dirar sağ önde
    Sağ bek oynamayı daha çok sevdiğini söyleyen yeni transfer Dirar, dünkü taktik çalışmada sağ açık oynadı.

    Yayla cıvıl cıvıl
    Sarı-lacivertlilerin dün sabahki idmanını izleyen Fenerbahçe futbol okulu öğrencileri, Aykut Kocaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ve kampta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.