İzinleri sona eren Kjaer ile Skrtel kampa dahil oldu.
Nabil Dirar sağ önde
Sağ bek oynamayı daha çok sevdiğini söyleyen yeni transfer Dirar, dünkü taktik çalışmada sağ açık oynadı.
Yayla cıvıl cıvıl
Sarı-lacivertlilerin dün sabahki idmanını izleyen Fenerbahçe futbol okulu öğrencileri, Aykut Kocaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Kjaer ve Skrtel kampta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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