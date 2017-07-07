İzinleri sona eren Kjaer ile Skrtel kampa dahil oldu.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan iki oyuncu, daha sonra takımdan ayrılarak kendileri için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.



Nabil Dirar sağ önde

Sağ bek oynamayı daha çok sevdiğini söyleyen yeni transfer Dirar, dünkü taktik çalışmada sağ açık oynadı.



Yayla cıvıl cıvıl

Sarı-lacivertlilerin dün sabahki idmanını izleyen Fenerbahçe futbol okulu öğrencileri, Aykut Kocaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.