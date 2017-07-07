 Kampa yönetici akını – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Kampa yönetici akını

    Kampa yönetici akını
    F.Bahçe yöneticileri , , ve da dün Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi, çalışmaları takip etti. Sarı-lacivertli yöneticilerin teknik heyetle ise transferler hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı da tesislere geldi. 4 yönetici daha sonra Volkan, Hasan Ali, Dirar ve Kameni'nin imza törenlerinde hazır bulundu.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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