Futbolun Obra'sı
Mahmut Uslu, Aykut Kocaman'la başarıdan başarıya koşacaklarını söyledi. “Basketbolda bir Obradovic varsa, futbolda da bir Aykut Kocaman var. Futbola da basketboldaki düzeni getireceğiz. Hep beraber F.Bahçe’yi başarıya taşıyacağız.”
ALİ YILDIRIM SORUMLU
Futbola da basketboldaki düzeni getireceklerini ifade eden tecrübeli yönetici, "Nasıl basketboldan Ozan Balaban sorumluysa futboldan da Ali Yıldırım sorumlu, aynı şekilde düzen getireceğiz. Bizim olmazsa olmazlarımız var bu sene. Hep beraber F.Bahçe'yi başarıya taşıyacağız" şeklinde konuştu.
ADVOCAAT'A GÖNDERME
Uslu, Dick Advocaat'ı ise şu sözlerle eleştirdi: "Advocaat fazla Avrupalıydı. Savaşa giderken 'Bu askerler işe yaramaz' denmez. Sen bu takımla Monaco'yu yendin, Manchester United'ı yendin, Feyenoord'u iki kere yendin... Beşiktaş'ı 1 kez yendin, iki kez berabere kaldın, G.Saray'ı iki kere mağlup ettin. Ama Adana ile berabere kalırsan taraftar kızar. Belki de yaz çalışmalarını iyi yapamadı."
ŞEN, BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR
Transferlerin yüzde 90'ının bittiğini, bundan sonra oyuncu satmadan oyuncu alamayacaklarını ifade eden Uslu, "Volkan Şen ve Van der Wiel kulüp bakıyorlar. Van der Wiel'in inşallah alıcısı çıkar. Volkan Şen'e şu anda teklif yok, menajerleri 'Olabilir' diyorlar. Finansal Fair play anlaşmasına uygun ilerliyoruz. Yaptığımız transferler özel seçilmiş oyuncular, 2-3 aydır çalışılmış isimler" dedi. Uslu, adı Beşiktaş'la geçtiği ileri sürülen Volkan Şen için ise, "İstediği kulübe gidebilir. Beşiktaş'a da gidebilir. Biz kulüp olarak bunları çoktan aştık" yorumunu yaptı.
LENS İÇİN BEKLEMEDEYİZ
Mahmut Uslu, durumu merak edilen Jeremain Lens'le ilgili de konuştu: "Lens'e resmi teklif yaptık. Menajeriyle en az 5 kere konuştuk. Önce yüksekten uçuyordu, şimdi belli bir seviyeye geldiler. Problem Sunderland'de. Menajeriyle konuştuk, 'Sunderland'ı hallederse alacağız' dedik. Sunderland '6-7 milyon euro'dan aşağı vermeyiz' dedi. Bu tür oyuncuları beklemek gerekiyor, hiç acelemiz yok. Simon Kjaer ile ilgili bize resmi ve yazılı bir teklif gelmedi."
OLCAY NASIL BEDAVA GİTTİ?
Mahmut Uslu, geçen sezonun devre arasında Corinthians'ın 10 numarası Rodriguinho'yu almak için çok uğraştıklarını itiraf ederken, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a bedavaya gittiğini, bunun sorgulanması gerektiğini belirtti. Uslu ayrıca, Mehmet Ekici'nin devre arasında Fenerbahçe'ye gelişinin ise engellendiğini iddia etti. Uslu, Valbuena ve Dirar'e bonservis bedeli ödediklerini, Kameni'yi bedava aldıklarını, Ben Arfa ile ise ilgilenmediklerini kaydetti.
TRABZON'UN HAKKI YENDİ
Hakemlerden çok çektiklerini savunan Uslu, "Yöneticiler de kendilerine dikkat edecekler. Etmezlerse, geçen sene Allah'a havale ettik, bu sene Allah'a havale etmeyebiliriz. Bu kadar net söylüyorum. Federasyon bu işleri düzeltmeli. Biz bunu G.Saray için de söylüyoruz, düşen takımlar için de söylüyoruz. Adaletsizlikler yapılıyor, Trabzon'a yapıldı, diğer takımlara yapıldı" dedi. Video hakemi savunan Uslu, kombinede 30 bini bulacaklarını iddia edip taraftarın tribüne döneceğini belirtti.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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