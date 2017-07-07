 Formalar tanıtılıyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Formalar tanıtılıyor

    Formalar tanıtılıyor

    'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı bugün saat 13:00'ten itibaren Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi, Fenerium ve sosyal medya hesaplarından yapılacak.

    Saat 14.30' da Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar'ın katılımıyla Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde formalar için özel bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirilecek. Yeni sezon formalarının ilki klasik çubuklu olacak. Diğer formanın ise sarı-beyaz renklerde olması bekleniyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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