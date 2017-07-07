''Fenerbahçelilik parayla olmaz''

F.Bahçe ile kontratını 3 yıl uzatan Hasan Ali, "Fenerbahçe'nin parçası olabilmek parayla satın alınacak bir şey değil" dedi.

İmza töreninde duygularını dile getiren milli futbolcu, Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtirken, Aykut hocanın kendileri için büyük kazanım olduğunu, güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.



KAL DEDİLER KALDIM

Hasan Ali, F.Bahçe ile kontratını iki görüşme sonunda uzattığını sözlerine eklerken, "Hakkımda yanlış bir algı oluşturuldu. Kalmamı istediler ben de kabul ettim Çok konuşmak istemiyorum bu konuda" diye konuştu.