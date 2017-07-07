''Fenerbahçelilik parayla olmaz''
F.Bahçe ile kontratını 3 yıl uzatan Hasan Ali, "Fenerbahçe'nin parçası olabilmek parayla satın alınacak bir şey değil" dedi.
KAL DEDİLER KALDIM
Hasan Ali, F.Bahçe ile kontratını iki görüşme sonunda uzattığını sözlerine eklerken, "Hakkımda yanlış bir algı oluşturuldu. Kalmamı istediler ben de kabul ettim Çok konuşmak istemiyorum bu konuda" diye konuştu.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
''Fenerbahçelilik parayla olmaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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