Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilen açıklamada, "Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler, sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz." denildi.

Fenerbahçe Doğuş, İtalyan oyuncu Luigi Datome'nin de sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.