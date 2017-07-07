Fenerbahçe, Kalinic'in sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilen açıklamada, "Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler, sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz." denildi.
Fenerbahçe Doğuş, İtalyan oyuncu Luigi Datome'nin de sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:27
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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