Emre Mor'da kritik gün
F.Bahçe’nin milli yıldızın menajeri ile el sıkıştığı, Dortmund’a ise kiralama teklifi sunduğu iddia edildi. Alman ekibinin yanıtını bugün vereceği ileri sürüldü.
Bundesliga ekibinin bu teklife bugün yanıt vereceği belirtildi. Dortmund'da yeni teknik direktör Peter Bosz'un, Emre Mor'a geniş kadrosunda çok fazla forma şansı vermeyi düşünmemesi, genç yıldızın Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini güçlendiriyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Emre Mor'da kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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