 Emre Mor'da kritik gün – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    'da kritik gün

    Emre Mor'da kritik gün

    F.Bahçe’nin milli yıldızın menajeri ile el sıkıştığı, Dortmund’a ise kiralama teklifi sunduğu iddia edildi. Alman ekibinin yanıtını bugün vereceği ileri sürüldü.

    Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde tuttuğu Emre Mor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki milli yıldızın menajeri Muzzi Özcan ile son bir görüşme daha yapıp el sıkıştığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertliler oyuncu için Dortmund'a da "kiralama" tekfinde bulunuldu.

    Bundesliga ekibinin bu teklife bugün yanıt vereceği belirtildi. Dortmund'da yeni teknik direktör Peter Bosz'un, 'a geniş kadrosunda çok fazla forma şansı vermeyi düşünmemesi, genç yıldızın Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini güçlendiriyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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