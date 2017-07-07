Dirar: Tercihim bekte oynamak

Sarı-lacivertli ekiple 3+1 yıllık sözleşme yapan Nabil Dirar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye büyük işler yapmaya geldiğini belirtirken, "Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak ve burada iz bırakmak istiyorum. Umarım Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratmam" ifadelerini kullandı.



HASAN ŞAŞ HAYRANI

Faslı yıldız, Monaco formasıyla iki kez rakip olduğu Hasan Ali'nin stilini çok beğendiğini söylerken, geçmişte stiline hayran kaldığı isimlerden birinin ise G.Saraylı Hasan Şaş olduğunu kaydetti. Sağ açık ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilen Dirar, tercihinin bek olduğunu sözlerine ekledi.