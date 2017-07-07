 Dirar: Tercihim bekte oynamak – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Dirar: Tercihim bekte oynamak

    Dirar: Tercihim bekte oynamak
    Sarı-lacivertli ekiple 3+1 yıllık sözleşme yapan Nabil Dirar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye büyük işler yapmaya geldiğini belirtirken, "Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak ve burada iz bırakmak istiyorum. Umarım Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratmam" ifadelerini kullandı.

    HASAN ŞAŞ HAYRANI
    Faslı yıldız, Monaco formasıyla iki kez rakip olduğu Hasan Ali'nin stilini çok beğendiğini söylerken, geçmişte stiline hayran kaldığı isimlerden birinin ise G.Saraylı Hasan Şaş olduğunu kaydetti. Sağ açık ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilen Dirar, tercihinin bek olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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