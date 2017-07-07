Dirar: Tercihim bekte oynamak
HASAN ŞAŞ HAYRANI
Faslı yıldız, Monaco formasıyla iki kez rakip olduğu Hasan Ali'nin stilini çok beğendiğini söylerken, geçmişte stiline hayran kaldığı isimlerden birinin ise G.Saraylı Hasan Şaş olduğunu kaydetti. Sağ açık ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilen Dirar, tercihinin bek olduğunu sözlerine ekledi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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