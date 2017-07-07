Dirar: "Çok süper bir andı benim için"

Fenerbahçeli futbolculardan 2. Kaptan Mehmet Topal, Alper, Şener, Aatıf, Salih, Ertuğrul, Ramazan ve genç kaleci Tarık Çetin namaz sonrası taraftarların fotoğraf çekimi ve imza isteklerini kırmadılar.



BEŞİKTAŞLI TARAFTAR TOPAL'DAN İMZA İSTEDİ

Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Beşiktaşlı bir taraftar da Mehmet Topal'a yanaşarak imza istedi. Siyah Beyazlı taraftar Topal'dan imza alırken Fenerbahçeli futbolcuya hayranlık duyduğunu söyledi.



DİRAR , DHA'NIN SORULARINI YANITLADI

Bu arada Müslüman bir ülkede Cuma namazı kılmaktan son derece keyif aldığını söyleyen Nabil Dirar, DHA'nın sorularını yanıtlayarak; "Çok süper bir andı benim için. Çok etkileyici ambians vardı. Türkiye'de ilk kez camiye gitmek ve Cuma namazı kılmak nasip oldu. Evet İlk kez geldim ama son kez de olmayacak" dedi.



Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisi karşısında ise Dirar şöyle konuştu: "Onlar harika, futbolu çok seviyorlar. Bizden sürekli fotoğraf istiyorlar, imza istiyorlar, bize yakın olmak istiyorlar. Bu destek bize güç verecek"