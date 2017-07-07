 Dirar: "Çok süper bir andı benim için" – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Dirar: "Çok süper bir andı benim için"

    Dirar: "Çok süper bir andı benim için"

    Fenerbahçeli futbolcular Cuma namazı kıldı. Düzce'nin Kaynaşlı Ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü Camii'nde Cuma namazına giden sarı-lacivertli oyunculara cami çıkışında büyük ilgi gösterildi.

    Fenerbahçeli futbolculardan 2. Kaptan Mehmet Topal, Alper, Şener, Aatıf, Salih, Ertuğrul, Ramazan ve genç kaleci Tarık Çetin namaz sonrası taraftarların fotoğraf çekimi ve imza isteklerini kırmadılar.

    BEŞİKTAŞLI TARAFTAR TOPAL'DAN İMZA İSTEDİ
    Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Beşiktaşlı bir taraftar da Mehmet Topal'a yanaşarak imza istedi. Siyah Beyazlı taraftar Topal'dan imza alırken Fenerbahçeli futbolcuya hayranlık duyduğunu söyledi.

    DİRAR , DHA'NIN SORULARINI YANITLADI
    Bu arada Müslüman bir ülkede Cuma namazı kılmaktan son derece keyif aldığını söyleyen , DHA'nın sorularını yanıtlayarak; "Çok süper bir andı benim için. Çok etkileyici ambians vardı. Türkiye'de ilk kez camiye gitmek ve Cuma namazı kılmak nasip oldu. Evet İlk kez geldim ama son kez de olmayacak" dedi.

    Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisi karşısında ise Dirar şöyle konuştu: "Onlar harika, futbolu çok seviyorlar. Bizden sürekli fotoğraf istiyorlar, imza istiyorlar, bize yakın olmak istiyorlar. Bu destek bize güç verecek"

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:15
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