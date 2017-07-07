Daha yeni başladı

Kanarya, Topuk Yaylası kampında Fernandao hariç ilk kez tam kadro çalıştı. Çift kale maçta futbolcuların hırsı Kocaman’ın yüzünü güldürdü.

Yeni sezona Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, Fernandao hariç dün ilk kez tam kadro mesai yaptı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştiren Kanarya, ardından sahaya çıkıp pas çalıştı, son bölümde ise çift kale oynandı. Kolundaki kırık tam olarak iyileşmeyen ve Fernandao, salonda takımdan ayrı özel program uyguladı. Bu arada Kameni'nin gelişi kalede rekabeti iyice artırdı. Volkan Demirel'in önceki çalışmalara göre dünkü çalışmada daha hırslı olduğu gözlendi.