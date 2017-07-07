 Boyumun kısa olması avantaj – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Boyumun kısa olması avantaj

    Boyumun kısa olması avantaj

    F.Bahçe’nin 1.67’lik yıldızı , boyuyla ilgili eleştirilere şu yanıtı verdi: Yer çekimi kuralını avantaja çeviriyorum.

    Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından Valbuena, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İsmi gündeme geldiği günden bu yana kısa boyuyla ilgili yorumlar yapılan 1.67'lik Fransız, "Boyumun avantajlı bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yer çekimi diye bir kural var dünyada. İşte ben bunu avantaja çeviriyorum. Karşımdaki oyuncunun uzun olmasını isterim. Çünkü bana göre çok yavaş kalıyor" dedi.

    "Kaybetmekten nefret ederim" diyen yıldız futbolcu, "Mağlubiyetlere karşı isyan ederim ve arkadaşlarımı toparlamaya çalışırım. Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Bu futbolcularla oynamak benim için büyük keyif" ifadelerini kullandı.

    İŞTE GELİŞ SEBEBİ
    , hocası Aykut Kocaman'la ilgili kısa ve net konuştu: "F.Bahçe'deysem bu Kocaman sayesindedir. Bir hocanın yaklaşımı önemlidir. Bana ne kadar güvendiğini söyledi. Oyuncusuna güven veren hocayla çalışmayı seviyorum."

    12. ADAMA ÖVGÜ
    Kendisi kadar tutkulu bir futbolcu olmayacağını iddia eden Valbuena, "Yorulmaktan keyif alıyorum. Burada da herkes futbolu yaşıyor. F.Bahçe taraftarı, Marsilya taraftarından çok daha iyi. Antrenmanda bile bizi yalnız bırakmıyorlar" dedi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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