Boyumun kısa olması avantaj
F.Bahçe’nin 1.67’lik yıldızı Valbuena, boyuyla ilgili eleştirilere şu yanıtı verdi: Yer çekimi kuralını avantaja çeviriyorum.
"Kaybetmekten nefret ederim" diyen yıldız futbolcu, "Mağlubiyetlere karşı isyan ederim ve arkadaşlarımı toparlamaya çalışırım. Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Bu futbolcularla oynamak benim için büyük keyif" ifadelerini kullandı.
İŞTE GELİŞ SEBEBİ
Valbuena, hocası Aykut Kocaman'la ilgili kısa ve net konuştu: "F.Bahçe'deysem bu Kocaman sayesindedir. Bir hocanın yaklaşımı önemlidir. Bana ne kadar güvendiğini söyledi. Oyuncusuna güven veren hocayla çalışmayı seviyorum."
12. ADAMA ÖVGÜ
Kendisi kadar tutkulu bir futbolcu olmayacağını iddia eden Valbuena, "Yorulmaktan keyif alıyorum. Burada da herkes futbolu yaşıyor. F.Bahçe taraftarı, Marsilya taraftarından çok daha iyi. Antrenmanda bile bizi yalnız bırakmıyorlar" dedi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:44
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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