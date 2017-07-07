 Bir Marsilya eksikti! – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Bir eksikti!

    Bir Marsilya eksikti!

    uzun süredir Milan'ın yıldızları ve 'ta ısrarcı davranıyordu.

    Sarı-lacivertliler, bu transferlerde İtalyan ekibinin istediği Simon Kjaer'i de takas olarak kullanmayı planlıyordu. Ancak bu golcülerin transferinde Marsilya'nın da devreye girmesi işi zora soktu. Fransız ekibi, kadrosuna katmayı hedeflediği Bacca için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarırken, Niang'ı da kiralamak istediğini Milan'a iletti.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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