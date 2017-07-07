Bir Marsilya eksikti!

Fenerbahçe uzun süredir Milan'ın yıldızları Carlos Bacca ve MBaye Niang'ta ısrarcı davranıyordu.

Sarı-lacivertliler, bu transferlerde İtalyan ekibinin istediği Simon Kjaer'i de takas olarak kullanmayı planlıyordu. Ancak bu golcülerin transferinde Marsilya'nın da devreye girmesi işi zora soktu. Fransız ekibi, kadrosuna katmayı hedeflediği Bacca için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarırken, Niang'ı da kiralamak istediğini Milan'a iletti.