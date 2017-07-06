Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz
Josef de Souza, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Bu çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla çok daha fazla çalışıyoruz. Bu takımı olumlu noktaya taşıyacaktır.
- Buradan ayrılan birinin arkasından konuşmak yakışmaz ama geçen sezon antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara da yansıyordu.
- Orta sahada Mehmet Topal ile Josef'in yan yana oynaması bence sorun değildi. Asıl sorun biz sahaya çıkığımızda ne yaptığımızı bilmiyorduk.
- Umarım Mehmet Ekici ve Valbuena bizim yapamadığımız son dokunuşları da iyi yapar ve bize yardımcı olurlar.-
- Attığım goller bana çok yardım ediyor. Ancak bu sezon bütün attığım golleri ve asistleri bir şampiyonluğa değişmeye hazırım.
- Derbilerde tercihim Fenerbahçe-Galatasaray olur.
- Mutluluğu bulmak için gece gezmesi ve içki içmeye gerek duymuyorum. Ben mutluluğu ailemde ve Tanrı'da buluyorum
- Beni sahada en çok sinirlendiren arkadaşlarımın koşmadığını görmek.
- İyi oyuncuların olması önemli ama şampiyon olmak için iyi bir teknik adam lazım.
- Aykut hoca çok ciddi, çalışkan ve hedeflediği noktaya gitmesini bilen bir teknik direktör.
- Kaliteli oyuncular geldi. Kalitemizin daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum.
EMRE BOL
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
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tek bulluk he kardes aynen
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