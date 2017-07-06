Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz

Josef de Souza, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte sambacıdan inciler:



- Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Bu çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla çok daha fazla çalışıyoruz. Bu takımı olumlu noktaya taşıyacaktır.

- Buradan ayrılan birinin arkasından konuşmak yakışmaz ama geçen sezon antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara da yansıyordu.

- Orta sahada Mehmet Topal ile Josef'in yan yana oynaması bence sorun değildi. Asıl sorun biz sahaya çıkığımızda ne yaptığımızı bilmiyorduk.

- Umarım Mehmet Ekici ve Valbuena bizim yapamadığımız son dokunuşları da iyi yapar ve bize yardımcı olurlar.-

- Attığım goller bana çok yardım ediyor. Ancak bu sezon bütün attığım golleri ve asistleri bir şampiyonluğa değişmeye hazırım.

- Derbilerde tercihim Fenerbahçe-Galatasaray olur.

- Mutluluğu bulmak için gece gezmesi ve içki içmeye gerek duymuyorum. Ben mutluluğu ailemde ve Tanrı'da buluyorum

- Beni sahada en çok sinirlendiren arkadaşlarımın koşmadığını görmek.

- İyi oyuncuların olması önemli ama şampiyon olmak için iyi bir teknik adam lazım.

- Aykut hoca çok ciddi, çalışkan ve hedeflediği noktaya gitmesini bilen bir teknik direktör.

- Kaliteli oyuncular geldi. Kalitemizin daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum.



EMRE BOL