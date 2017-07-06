 Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz

    Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz

    , kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    İşte sambacıdan inciler:

    - Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Bu çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla çok daha fazla çalışıyoruz. Bu takımı olumlu noktaya taşıyacaktır.
    - Buradan ayrılan birinin arkasından konuşmak yakışmaz ama geçen sezon antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara da yansıyordu.
    - Orta sahada Mehmet Topal ile Josef'in yan yana oynaması bence sorun değildi. Asıl sorun biz sahaya çıkığımızda ne yaptığımızı bilmiyorduk.
    - Umarım Mehmet Ekici ve Valbuena bizim yapamadığımız son dokunuşları da iyi yapar ve bize yardımcı olurlar.-
    - Attığım goller bana çok yardım ediyor. Ancak bu sezon bütün attığım golleri ve asistleri bir şampiyonluğa değişmeye hazırım.
    - Derbilerde tercihim Fenerbahçe-Galatasaray olur.
    - Mutluluğu bulmak için gece gezmesi ve içki içmeye gerek duymuyorum. Ben mutluluğu ailemde ve Tanrı'da buluyorum
    - Beni sahada en çok sinirlendiren arkadaşlarımın koşmadığını görmek.
    - İyi oyuncuların olması önemli ama şampiyon olmak için iyi bir teknik adam lazım.
    - Aykut hoca çok ciddi, çalışkan ve hedeflediği noktaya gitmesini bilen bir teknik direktör.
    - Kaliteli oyuncular geldi. Kalitemizin daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum.

    EMRE BOL
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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