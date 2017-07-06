Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar yarın tanıtılacak
Alınan bilgiye göre, 2017-2018 sezonunda giyilecek formaların tanıtımı saat 13.00'ten itibaren Fenerium, Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesaplarından ve kulübün resmi internet sitesinden yapılacak.
Forma tanıtımının ayrıca, takımın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan yeni transferler Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'ın katılımıyla özel bir tanıtım organizasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Öte yandan yeni formaların 8 Temmuz'dan itibaren Fenerium mağazaları ve www.fenerium.com.tr internet sitesinden satışa sunulacağı bildirildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:41
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 11
Yorum
İŞİ BİLİYORLAR ENES ÜNALI 2 SENE KİRAYA VERDİLER BELLİ BİR BEDELE ALINMAK ŞARTIYLA VALENCİYA YA SATTILAR ADAMLAR MANTIKLI
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İmzaya az kaldı
Toplam 11
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.............. kötü durumdasınız kabul edin
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 23
Yorum
FB ALMAYIN BUNU BOŞ VERİN MALİYETİ YÜKSEK GENÇ OYUNCU ALIN 7 NUMARA 8 NUMARA DAHA İYİ BUNU BOŞ VERİN
Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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