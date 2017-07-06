 Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak

    Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak

    Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar yarın tanıtılacak

    Alınan bilgiye göre, 2017-2018 sezonunda giyilecek formaların tanıtımı saat 13.00'ten itibaren Fenerium, Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesaplarından ve kulübün resmi internet sitesinden yapılacak.

    Forma tanıtımının ayrıca, takımın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan yeni transferler Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'ın katılımıyla özel bir tanıtım organizasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

    Öte yandan yeni formaların 8 Temmuz'dan itibaren Fenerium mağazaları ve www.fenerium.com.tr internet sitesinden satışa sunulacağı bildirildi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:41
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