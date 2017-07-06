 Van Persie ilk kez takımla çalıştı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ilk kez takımla çalıştı

    Van Persie ilk kez takımla çalıştı
    Robin ilk kez takımla birlikte çalıştı. Kamp süresince takımdan ayrı özel program uygulayan Hollandalı yıldız, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında takımda yer aldı. Takıma önceki gün katılan milli futbolcular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım da takımla birlikte çalıştılar.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van Persie ilk kez takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.