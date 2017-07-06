 ''Türklerle büyüdüm'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Türklerle büyüdüm''

    ''Türklerle büyüdüm''

    Faslı oyuncu, Belçika’da Türk mahallesinde büyüdüğünü belirterek, “Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim” dedi.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar dün Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı. Faslı oyuncu ayağının tozuyla Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Dirar, "Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye karşı forma giymiştim. Taraftarlardan ve atmosferden fazlasıyla etkilendim. O maçlarda buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu görmüştüm" ifadelerini kullandı.

    ÇEKİŞMELİ BİR LİGİNİZ VAR
    Süper Lig'i tanıdığını da belirten tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Brüksel'de büyüdüğüm mahalle bir Türk mahallesiydi. O nedenle küçük yaşlardan bu yana Türkiye Ligi'yle ilgili fazlasıyla bilgi sahibiyim. Çevremden dolayı hep takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüpler olduğunu ve çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Ben de şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birindeyim. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim."

    VALBUENA'YI TANIYORUM
    Nabil, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı forma giydiğim için oyuncuların birçoğunu tanıyorum... Arkadaş olarak bakarsak sohbetimin olduğu sadece Aatif var. Mathieu ile de Fransa Ligi'nde karşılıklı oynamıştık. O dönemlerden Valbuena'yı fena değil diyebileceğimiz düzeyde tanıyorum" dedi.

    TESİSLER HARİKA
    Topuk Yaylası Tesisleri'ni çok beğendiğini belirten Dirar, "Gerçekten burada Fenerbahçe'nin başarısı için her şey var. Fitness salonu var, güzel sahalar var ve çalışmamız için her türlü olanak var. Sezona böyle güzel bir çevre ve ortamda iyi çalışarak başlamak bizim için önemli olacak" diye konuştu.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Türklerle büyüdüm'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.