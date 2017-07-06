''Türklerle büyüdüm''
Faslı oyuncu, Belçika’da Türk mahallesinde büyüdüğünü belirterek, “Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim” dedi.
ÇEKİŞMELİ BİR LİGİNİZ VAR
Süper Lig'i tanıdığını da belirten tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Brüksel'de büyüdüğüm mahalle bir Türk mahallesiydi. O nedenle küçük yaşlardan bu yana Türkiye Ligi'yle ilgili fazlasıyla bilgi sahibiyim. Çevremden dolayı hep takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüpler olduğunu ve çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Ben de şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birindeyim. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim."
VALBUENA'YI TANIYORUM
Nabil, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı forma giydiğim için oyuncuların birçoğunu tanıyorum... Arkadaş olarak bakarsak sohbetimin olduğu sadece Aatif var. Mathieu Valbuena ile de Fransa Ligi'nde karşılıklı oynamıştık. O dönemlerden Valbuena'yı fena değil diyebileceğimiz düzeyde tanıyorum" dedi.
TESİSLER HARİKA
Topuk Yaylası Tesisleri'ni çok beğendiğini belirten Dirar, "Gerçekten burada Fenerbahçe'nin başarısı için her şey var. Fitness salonu var, güzel sahalar var ve çalışmamız için her türlü olanak var. Sezona böyle güzel bir çevre ve ortamda iyi çalışarak başlamak bizim için önemli olacak" diye konuştu.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Toplam 4
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tek bulluk he kardes aynen
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