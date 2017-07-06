 Tek ciddi sakat Fernandao – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tek ciddi sakat

    Tek ciddi sakat Fernandao

    Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sakat oyuncuların durumu ile ilgili bilgi verdi.

    Fernandao: Kolunda humerus kemiği 5 yerden kırıldı. Kaynama süreci 3-6 ay. 3 ay bitti baktık kaynama iyi gidiyor fakat bir yerde kaynama tamamlanmamış. İkili mücadelelere sokmadan antrenmanlarına başladık. 4. ay bitince tekrar tomografisini ve filmlerini çekeceğiz. Kaynamayı tam görürsek takıma vereceğiz. Van Persie: Kas dengelerini korumak için zaman zaman takımdan alıp özel program uyguluyoruz. Şu an iyi durumda. Bazen takımla, bazen de özel çalışacak. Yiğithan: Arka çapraz bağlarında totale yakın bir yırtık oldu. İyileşme süreci 6-8-10 hafta sürüyor. Durumu iyiye gidiyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek ciddi sakat Fernandao haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.