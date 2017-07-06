Tek ciddi sakat Fernandao

Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sakat oyuncuların durumu ile ilgili bilgi verdi.

Fernandao: Kolunda humerus kemiği 5 yerden kırıldı. Kaynama süreci 3-6 ay. 3 ay bitti baktık kaynama iyi gidiyor fakat bir yerde kaynama tamamlanmamış. İkili mücadelelere sokmadan antrenmanlarına başladık. 4. ay bitince tekrar tomografisini ve filmlerini çekeceğiz. Kaynamayı tam görürsek takıma vereceğiz. Van Persie: Kas dengelerini korumak için zaman zaman takımdan alıp özel program uyguluyoruz. Şu an iyi durumda. Bazen takımla, bazen de özel çalışacak. Yiğithan: Arka çapraz bağlarında totale yakın bir yırtık oldu. İyileşme süreci 6-8-10 hafta sürüyor. Durumu iyiye gidiyor.