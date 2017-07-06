 Salih’e pasaport izni – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Salih’e pasaport izni

    Salih’e pasaport izni
    Pasaport işlemleri için İstanbul'a giden dün sabahki antrenmanda yer almadı. Hazırlık maçları için İsviçre'ye uçacak olan sarı-lacivertli takımda, genç oyuncunun eksik olan pasaport işlemlerini yaptıracağı ve parmak izi vereceği ifade edildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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