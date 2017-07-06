Remy harekatı
Mangala görüşmesinin ardından Londra’ya geçecek olan F.Bahçe, bu kez de Chelsea ile Loic Remy konusunda masaya oturacak.
Kanarya'nın Maviler'e ilk olarak 3.5 milyon euro önereceği kabul edilmemesi durumunda 5.5 milyon euro'ya kadar çıkılacağı bildirildi. Valbuena'nın Remy ile zaman zaman telefonda görüşüp F.Bahçe hakkında bilgi verdiği de öğrenildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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