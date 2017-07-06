Mangala görüşmesinin ardından Londra’ya geçecek olan F.Bahçe, bu kez de Chelsea ile Loic Remy konusunda masaya oturacak.

F.Bahçe'nin İngiltere'deki tek hedefi Mangala olmayacak! Manchester'daki görüşmelerin ardından Londra'ya geçecek olan sarı-lacivertli idarecilerin, Valbuena'nın önerdiği forvet Loic Remy için de Chelsea ile masaya oturacağı ifade edildi.



Kanarya'nın Maviler'e ilk olarak 3.5 milyon euro önereceği kabul edilmemesi durumunda 5.5 milyon euro'ya kadar çıkılacağı bildirildi. Valbuena'nın Remy ile zaman zaman telefonda görüşüp F.Bahçe hakkında bilgi verdiği de öğrenildi.