 Orta saha ve hücum hattı belli – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Orta saha ve hücum hattı belli

    Orta saha ve hücum hattı belli
    Aykut Kocaman orta saha ve hücum kurgusunu büyük ölçüde belirledi! Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda orta sahada Mehmet Topal, , Mehmet Ekici üçlüsü yer alırken, kanatlarda solda Valbuena, sağda ise Aatıf görev yapıyor. Kocaman forvette ise Van Persie'yi denedi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orta saha ve hücum hattı belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.