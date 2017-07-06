Neustadter stopere döndü

Aykut Kocaman, Roman Neustadter'i yeni sezonda stoperde görevlendirecek. Rus oyuncu hem Fenerbahçe'de hem de geldiği Schalke'de son dönemde daha çok ön liberoda oynamıştı. Kocaman, Roman'ı gerçek mevkisinde ve 3. stoper olarak düşünüyor. Neustadter, "İki pozisyonda da oynayabilecek taktik disipline sahibim. Önemli olan takımın başarısı" derken bu sezon forma konusunda daha iddialı olduğunu söyledi.