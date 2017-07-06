Nabil Dirar imza töreninde konuştu
Fenerbahçe'de basın önünde imza atan futbolculardan biri de Nabil Dirar oldu.
Nabil Dirar ise Fenerbahçe'ye şampiyonluklar ve kupalara kazanmak için geldiğini söyledi. Dirar, "Öncelikle değerli yöneticimize söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Umarım bu kulübü destekleyen insanları hayal kırıklığına uğratmam. Buraya kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için geldim. Umuyorum takıma kaktı sağlarım. Artık kariyerimin sonlarına doğru geliyorum. Kariyerimi burada bitirmek benim için keyifli olacak. İyi işler yapıp burada kariyerimi güzel bir şekilde bitirmeyi umuyorum. İyi işler yaparak başarılar kazanıp, taraftarlar beni unutmaz" dedi.
Fenerbahçe'nin, Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı hakkındaki görüşleri de sorulan yıldız oyuncu, "Biz o gün karşımız iyi bir takım bulduk. Daha güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ama maçın sonunda başarılı olan bizdik. Futbol böyle bir oyundur. Esasında Fenerbahçe o turu ilk maçta kaçırdı" yorumu yaptı.
"BEK OYNAMAYI SEVİYORUM"
Şu an için bek ve defans mevkiinde daha iyi olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Şu anda benim tercihim bek pozisyonu ve defans pozisyonunda da oynamayı seviyorum. Geçen sezon sağ kanat başladım ama sakatlıktan sonra bek pozisyonunda oyandım. Oradan sonra bek oynamaya devam ettim. Önemli olan hocamızın benim nerde oynamama karara vermesidir. Ben burada takıma katkı sağlamak için buradayım" şeklinde konuştu.
"HASAN ŞAŞ ZİHNİMDE KALAN OYUNCU"
Türkiye Ligi'ni geçmiş dönemde takip ettiğini söyleyen Dirar, Türk futbolculardan Hasan Şaş'ın stilini çok beğendiğini de sözlerini ekledi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:31
-
''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
-
Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
-
Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
Nabil Dirar imza töreninde konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.