Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme

Fenerbahçe, sözleşme uzattığı Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım’ın yanı sıra yeni transferler Kameni ve Dirar için Topuk Yaylası’nda imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe'nin hazıklıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda yeni transferler Carlos Kameni ve Nabil Dirar ile, sarı-lacivertli ekibin sözleşme uzattığı Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Önder Fırat'ın yanı sıra Abdullah Kiğılı da hazır bulundu.



Volkan Demirel, imza atarken Ali Yıldırım'la birlikte kameraların karşısına çıktı. Yıldırım, Volkan Demirel'in 15 yıl boyunca Fenerbahçe'nin kalesini koruduğunu hatırlatarak, "Yuvada kaldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten başka bir yere gitme şansı yoktu. Burada olduğu için teşekkür ediyoruz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın ardından konuşan Volkan, "Bundan başka bir şeyi hiçbir zaman düşünmedim. Gönülden Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Bedenim, vücudum, aklım elverdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim. Kendi adıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



"İstediği kadar oynayacak"

Gazetecilerin Volkan Demirel'in imzasının kaç yıl olduğu sorusunu yanıtlayan Ali Yıldırım, "Volkan'ın imzası, Volkan istediği kadar olacak. Şampiyon yaparsa 40 yaşına kadar oynar" dedi. Volkan da "Rekor Müjdat abide. Ben elimden geldiğince forma giymek istiyorum. 40 yaşına kadar forma giymek istiyorum. Rekoru da kırmak istiyorum. İlk formayı giydiğimde rekor konusunu düşünmemiştim. Ama zaman geçtikçe bu hedefi koymuştum. İnşallah bu hedef doğrultusunda hareket edeceğim. Ne kadar çok bu formayı giyip Fenerbahçe'ye hizmet edersem benim için gurur olur" ifadelerini kullandı.



"Muslera sevdiğim bir isim"

Yapılan kaleci transferinin kendisini zorlayıp zorlamayacağıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Volkan Demirel, "Olay zorlamak zorlanmak değil, burada Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyoruz. Kim iyi olursa, kim kendisini iyi hissediyorsa sahaya çıkacaktır. Bizim tek istediğimiz şey, Fenerbahçe'yi yukarıya çıkarmaktır" derken, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yla ilgili olarak da "Muslera'yla bazı seyahatlerimizde yemek yemiştik. Saygı duyduğum birisi. Galatasaray camiasındaki ender isimlerden birisi. Kendisini çok sevdiğimi söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.



Hasan Ali'ye 3 yıllık imza

Hasan Ali Kaldırım, "3 yıllık sözleşme imzaladım. Fenerbahçe'ye ilk attığım imza, hayatımdaki en önemli imzamdı. Bu da en önemli 2. imzam oldu. Kaldığım için çok mutluyum. Hocamız Aykut Kocaman'a da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak parayla ya da maddi bir güçle hesaplanacak bir şey değil. Bu ailenin bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Dediğim gibi burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"Taraftarları tekrar kazanacağız"

Geçtiğimiz sezon taraftarların kendilerine tepki göstermesinin sebebinin kendi performansları olduğunu söyleyen Kaldırım, "Son 2 sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. Fenerbahçe her zaman şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'da başarıya oynayan bir kulüp. Sadece kendi adıma değil, birçok takım arkadaşıma benim gibi taraftarlardan tepkiler geldi. Bunu değiştirecek olanlar yine bizleriz. Yeni hocamızla tekrar iyi oynayarak, taraftarları tekrar kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Hasan Ali, Aykut Kocaman'la daha önce çalıştığını da söyleyerek, "Hem kendisi hem bizim için hayırlısı olur. Ben çok ümitliyim. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Kötü giden hiçbir şey yok. Aykut hocanın bir felsefesi oyun anlayışı var. Bunu sahaya yansıttığımızda güzel sonuçlar alacağız. Çok güçlü bir Fenerbahçe olacak bu sene. Son 2 seneye göre çok daha iyi bir Fenerbahçe olacak" dedi.



"Fenerbahçe'yle sadece 2 kez görüştüm ve imzaladım"

Geçtiğimiz sezon uzun saçlarıyla sahada olan ve saçlarını kestiren Hasan Ali Kaldırım, yeni imajından memnun olduğunu söyledi. Kaldırım, burun ameliyatıyla ilgili olarak da "Geçen sene burnuma dirsek gelmişti. Nefes alamıyordum. Maçlarda idare ettim ama ameliyat olmam gerekiyordu. Sezon sonuna bıraktım bunu. Son milli maçtan sonra ameliyat oldum. Sağlık durumum daha iyi. Şu anda maskeyle oynuyorum ama daha da iyiye gidecektir" dedi. Fenerbahçe'yle yalnızca 2 kez görüştüğünü söyleyen Kaldırım, "İmza süreciyle ilgili olarak çok söylenecek bir şey yok. Medyada yanlış algı oluştu. Ben Fenerbahçe'yle sadece 2 kez görüştüm. Kulüp kalmamı istedi ve ben de kaldım. Çok fazla uzamadı bu durum" diye konuştu. Kaldırım, son olarak performansıyla ilgili olarak da "Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kendi performansım için, daha da önemlisi takımım adına mücadele ediyorum. Ben takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Dönem dönem kötü performans sergiliyoruz. Sonuçta makine değiliz. Bugüne kadar nasıl çalıştıysam öyle devam edeceğim. Hatalarımız olacaktır,ben bugüne kadar hatasız futbolcu görmedim" diyerek sözlerini noktaladı.