 Kjaer Milan'a gidecek mi? – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kjaer Milan'a gidecek mi?

    Kjaer Milan'a gidecek mi?
    F.Bahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Simon Kajer için Milan'la 12 milyon euro'ya anlaşıldığı iddialarını yalanladı. Fakat gelen haberlere göre sarı-lacivertlilerle İtalyanlar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve birkaç gün içinde Danimarkalı stoper için anlaşıldığının açıklanması bekleniyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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