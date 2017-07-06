Kjaer Milan'a gidecek mi?

F.Bahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Simon Kajer için Milan'la 12 milyon euro'ya anlaşıldığı iddialarını yalanladı. Fakat gelen haberlere göre sarı-lacivertlilerle İtalyanlar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve birkaç gün içinde Danimarkalı stoper için anlaşıldığının açıklanması bekleniyor.