Kameni imzaladı
Malaga’dan alınan 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kontrolden geçen Kameni bugün kampa katılacak.
Yönetimden yapılan açıklamada, "Kameni ile her konuda anlaşma sağlanmış olup kendisiyle 3 yıllık mukavele imzalanmıştır" açıklaması yapıldı.
Bu arada sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki file bekçisinde bir soruna rastlanmadı. Kameni bugün kampa katılacak.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
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Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
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tek bulluk he kardes aynen
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