 Kameni imzaladı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    imzaladı

    Kameni imzaladı

    Malaga’dan alınan 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kontrolden geçen bugün kampa katılacak.

    Fenerbahçe'nin önceki akşam İstanbul'a getirdiği Kamerunlu kaleci İdriss Carlos ile 3 yıllık sözlşeme imzalandı.

    Yönetimden yapılan açıklamada, "Kameni ile her konuda anlaşma sağlanmış olup kendisiyle 3 yıllık mukavele imzalanmıştır" açıklaması yapıldı.

    Bu arada sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki file bekçisinde bir soruna rastlanmadı. Kameni bugün kampa katılacak.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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