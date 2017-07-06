'Josue ve Centurion'

Kanarya için yurt dışından iki iddia birden geldi. Portekiz basını, geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan Josue'nin F.Bahçe'ye gitmek için Porto ile sözleşme yenilemediğini iddia etti. ESPN kanalı ise Sao Paulo'nun kanat oyuncusu Ricardo Centurion konusunda F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürdü.