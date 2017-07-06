Jeremain Lens'ten transfer açıklaması

Uğur Hollanda basınına konuşan ve Fenerbahçe'nin halen kendisi için yazılı teklif yapmadığını söyleyen Lens, "Bana neden henüz teklif yapılmadığının nedenlerini bilmiyorum. Sadece konuşma var, kağıt üzerinde bir şey yok. Bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Doğrusu, Fenerbahçe'nin beni alması için öncelikle oyuncu satmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Medyada Fenerbahçe'nin benden cevap beklediğini okuyorum ancak bana gelen bir teklif yok, nasıl tepki vereyim. sadece şunu söyleyebilirim benim oynamak istediğim takım Fenerbahçe" şeklinde konuştu.

Sunderland ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum ancak hareket etmezlerse veya olmazsa, diğer kulüplerin tekliflerini ciddiye alacağım. etik olamaz diye başka kulüplerle ben hiç görüşmedim. Sadece menajerime gelen teklifler var.Sağdan soldan temaslar var ancak somut bir şey yok. Ben de bir an önce yoluma bakmak istiyorum" dedi.



Lens, Hollanda'ya geri dönmek istemediğini ve birkaç yıl daha yurt dışında oynamak istediğini de vurguladı.