 ''Hız serbest'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Hız serbest''

    ''Hız serbest''

    Topuk Yaylası’nda hazırlıklar sürüyor. Kocaman, hızlı oyun ve çabuk pas üzerinde duruyor. Futbolcuların zayıf kas grupları ise özel idmanlarla güçlendiriliyor.

    Fenerbahçe, teknik direktör yönetiminde yüksek tempoyla hazırlıklarına devam ediyor... Topuk Yayla'nda kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarının yanı sıra pozisyon alma ve hızlı hücuma çıkma antrenmanları uygulanıyor. Kocaman, futbolculardan topu ayaklarından en kısa sürede çıkarmalarını ve en hızlı şekilde uygun durumdaki oyuncuya pas atmalarını isterken, çalışmalarda hata yapanları ise ikaz ediyor.

    KİŞİYE ÖZEL İDMAN
    İdmanlarda her oyuncu için özel çalışma programı uygulanıyor. Laktat ve diğer testler sonucu her futbolcu için belirlenen zayıf olan kas grubuna yönelik çalışmalar yapılıyor. Futbolcular antrenmanlardan önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirerek, fizik güçlerini artırıyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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