''Hız serbest''
Topuk Yaylası’nda hazırlıklar sürüyor. Kocaman, hızlı oyun ve çabuk pas üzerinde duruyor. Futbolcuların zayıf kas grupları ise özel idmanlarla güçlendiriliyor.
KİŞİYE ÖZEL İDMAN
İdmanlarda her oyuncu için özel çalışma programı uygulanıyor. Laktat ve diğer testler sonucu her futbolcu için belirlenen zayıf olan kas grubuna yönelik çalışmalar yapılıyor. Futbolcular antrenmanlardan önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirerek, fizik güçlerini artırıyor.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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