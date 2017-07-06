''Futbolun Obradovic'i Kocaman''

Mahmut Uslu ve Asbaşkan Önder Fırat, sarı-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

Futbolda da basketbolda olduğu gibi bir düzen kuracaklarını belirten Uslu, başarılı bir sezon geçireceğini ileri sürdü. Uslu, "Basketbolda Obradovic varsa futbolda da Aykut Kocaman var. Nasıl basketboldan Ozan Balaban sorumluysa futbolda da yönetici arkadaşımız Ali Yıldırım sorumlu. Bizim olmazsa olmazlarımız var bu sezon. Hep beraber Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacağız." diye konuştu.



"TRANSFERLERİN YÜZDE 90'I BİTTİ"

UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservisiyle transfer yapamadıklarını belirten Mahmut Uslu, "Transferlerin yüzde 90'ı bitti, bazı şeyler gelişirse yeni transfer olabilir." ifadesini kullandı.

Kombine satışlarında hedefin 30 bin civarında olduğunu vurgulayan Uslu, "Taraftarın takımlarına sahip çıkacağına inanıyorum. Taraftar olmadan başarı da olmaz. Mutlaka taraftar gelecek." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, son iki yıldır çifte standarda maruz kaldıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Umut ediyoruz ki çifte standartlar ortadan kalkacak. 'Çıtır ettiler bizi.' dedik, cezaları ödedik, mahrumiyet cezası aldık. 'Bizi doğradılar.' diyen yönetici ceza heyetine verilmedi. Federasyonla diyalog kuracağız. Biz onlara onlar bize muhtaç. Fenerbahçe olarak Türk sporuna hizmet veriyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk, inşallah da olacağız. Federasyon yönetiminden bu işleri düzeltmesini bekliyoruz. Düzelteceklerine inanıyoruz. Biz bunu tüm takımlar için söylüyoruz. Bazı çok iyi hakemlerimizin kafalarında başka düşünceleri var, 'Ben bunu çalarsam ne olacak?' diye düşünüyorlar."



"BİZİM GİBİ BİR TEK BARCELONA ÖRNEĞİ VAR"

Mahmut Uslu, Fenerbahçe Kulübünün amatör branşlara yaptığı yatırımla İspanya'nın Barcelona Kulübü ile benzer yönleri olduğuna değindi.

Amatör branşlara önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uslu, "Basketbola, diğer branşlara büyük yatırımlar yapıyoruz. Olimpiyatlar için oyuncular hazırlıyoruz. Bizim gibi bir tek Barcelona örneği var." şeklinde konuştu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının basketbolculara verdiği paraların diğer kulüpleri zorladığını aktaran Uslu, "Bizim en büyük belamız NBA. Datome'ye teklif yaptılar, adamlığından sözleşme uzattı. 450 bin avro daha fazla verdiler. Bogdanovic, üç yıllık 36 milyon dolara anlaştı. Vesely takımda kalacak, Udoh'a NBA'den teklif var ama çözüyoruz. O da kalacak." ifadelerini kullandı.



"SİNAN GÜLER FENERBAHÇELİ"

Genel Sekreter Uslu, Galatasaray Basketbol Takımı'nda 4 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan yeni transferleri Sinan Güler'in Fenerbahçeli olduğunu ileri sürdü.

Sinan'ın daha önce de gündemlerine geldiğini belirten Mahmut Uslu, "Sinan Güler Fenerbahçeli. Zamanında Tanjevic'e 'Alalım.' dedim, 'Çok genç.' dedi. Tanjevic'in yaptığı tek hatadır onu almamak." değerlendirmesinde bulundu.

Asbaşkan Önder Fırat da hakemlerin kendilerine vazife çıkardığını savunarak, Merkez Hakem Kurulu değişse de farklı bir şey olmayacağını ileri sürdü.