 F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor

    F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün ikinci antrenmanının Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

    Basına kapalı antrenmanda sporcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptığı ifade edilerek, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Çift kale maçın ardından yaklaşık 2 saat süren antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

    Açıklamada, takımın akşam antrenmanını çok sayıda taraftarın izlediği vurgulandı. Kulübün Düzce şubesi futbol okulu öğrencilerinin de izlediği antrenmandan sonra taraftarların sporcularla fotoğraf çektirme şansı yakaladığı ifade edildi.

    , yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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