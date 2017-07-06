F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün ikinci antrenmanının Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Basına kapalı antrenmanda sporcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptığı ifade edilerek, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Çift kale maçın ardından yaklaşık 2 saat süren antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Açıklamada, takımın akşam antrenmanını çok sayıda taraftarın izlediği vurgulandı. Kulübün Düzce şubesi futbol okulu öğrencilerinin de izlediği antrenmandan sonra taraftarların sporcularla fotoğraf çektirme şansı yakaladığı ifade edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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''Futbolun Obradovic'i Kocaman''
Toplam 14
Yorum
POMAK BU ADAM NE İÇİYORSA BİZDE İÇELİM YAA HAKKATEN ÇOK KOMİK:)
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''Futbolun Obradovic'i Kocaman''
Toplam 14
Yorum
Uğur Çok doğru.bu senede eğer bu zihniyet varsa yüzde doksan bitmişse transfer bu takımdan cacık olmaz.
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''Futbolun Obradovic'i Kocaman''
Toplam 14
Yorum
Uğur takım atıfla,stochla,rvp ve 103 kilo ile sezona başlayan diğer santroforla şampiyon olmaz olamaz.bu senede doğru dürüst transfer yok desene.
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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