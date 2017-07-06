 Emenike resmen Komşu’da – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    resmen Komşu’da

    Emenike resmen Komşu’da

    , 'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

    Kırmızı- beyazlı ekip 'nin alacağı ücret ve bonservis bedeli konusunda bir bilgi vermezken, daha önceden Yunan basınındaki haberlerde Nijeryalı'nın yıllık 2 milyon euro kazanacağı, 'un da F.Bahçe'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yazılmıştı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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