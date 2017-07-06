 Biletler internette – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Biletler internette

    Biletler internette
    Yönetim, İsviçre'de yapılak olan 4 hazırlık maçının biletlerinin internet üzerinden satılacağını açıkladı. Sporting Lizbon (12 Temmuz), Marsilya (15 Temmuz), Athletic Bilbao (17 Temmuz) ve Monaco (19 Temmuz) ile oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarların, www.starticket. ch sitesi üzerinden biletlerini satın alabilecekleri bildirildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler internette haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.