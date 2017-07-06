Biletler internette

Yönetim, İsviçre'de yapılak olan 4 hazırlık maçının biletlerinin internet üzerinden satılacağını açıkladı. Sporting Lizbon (12 Temmuz), Marsilya (15 Temmuz), Athletic Bilbao (17 Temmuz) ve Monaco (19 Temmuz) ile oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarların, www.starticket. ch sitesi üzerinden biletlerini satın alabilecekleri bildirildi.